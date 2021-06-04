حبس 3 من موظفي مؤسسة الأحداث بالمرج بتهمة التسبب في مصرع 6 أطفال

قالت مصادر إن جهات التحقيق قررت حبس 3 من موظفي مؤسسة الأحداث العقابية في المرج، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التسبب في مصرع 6 أطفال داخل أحد العنابر، والإهمال في متابعة مهام عملهم وتعريض حياة الأطفال للخطر، وبينت التحقيقات أن المتهمين تسببوا في حدوث حريق ضخم داخل أحد العنابر وقت أن كان الموظف المسؤول عن هذا العنبر غير موجود داخل المؤسسة وغادر مكان عمله بعد أن أغلق باب العنبر بالمفتاح.

تفاصيل الحريق

وأضافت المصادر أن النيران تسببت في ترويع 25 طفلًا كانوا داخل العنبر وأنهم حاولوا إخماد الحريق الذي نشب في سلك التلفزيون وسخان الشاي وبعدها انتقلت النيران إلى البطاطين، وتسبب الحريق في مصرع 6 أطفال بينما أصيب 19 آخرون باختناق من جراء الدخان الكثيف داخل العنبر.

الحماية المدنية

وتابعت المصادر بأن سرعة انتقال قوات الدفاع المدني إلى مكان الحريق أسهم في الحد من الكارثة والسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى العنابر المجاورة، لافتة إلى أن قوات الدفاع المدني نجحت في إخراج الأطفال المصابين وجثامين المتوفين ونُقلت إلى مشرحة زينهم لتشريحها لبيان أسباب الوفاة بشكل رسمي وموافاة النيابة بنتائج الصفة التشريحية.