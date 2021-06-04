مسؤولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أمس، يرافقه المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، مشروعات منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية «كابيتال بارك»، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، وكذا أعمال تنسيق الموقع بالحي الحكومي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما التقى مسؤولو الوزارة بشركات المقاولات المنفذة لمشروعات منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية «كابيتال بارك»، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات، وتم التشديد على الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات القومية.

وتجول مسؤولو وزارة الإسكان بقطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال بارك»، لتفقد سير العمل، حيث يبلغ طول الحدائق المركزية، أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وتابع المسؤولون معدلات تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقرب الانتهاء من تنفيذ أعمال الواجهات الزجاجية لبعض الأبراج، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «cscec» الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

كما تفقد مسؤولو وزارة الإسكان التشطيبات النهائية، وأعمال تنسيق الموقع العام، وتشمل أعمال «الأرصفة - اللاند سكيب - اللافتات المرورية - الإنارة - غيرها»، بمحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ويبلغ طول المحور 12 كم كمرحلة أولى بداية من مسجد الفتاح العليم وحتى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ويمتاز المحور بجمال التصميم، الذي يتماشى مع الإنجاز الكبير الذي يتم تنفيذه بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.