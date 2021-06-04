فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. تعرف على مفتاح السعادة

تكثر الأسئلة يوم الجمعة حول فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، وهي من الأسئلة الشائعة، وقد اتفق علماء الدين فيما يتعلق بموضوع فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، على استحباب الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في كل الأوقات وخاصة يوم الجمعة، ويأتي في مقدمتهم أهل السنة، حيث قال ابن عطية: «الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال واجبة وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه».

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

وحول فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، فإن الإمام السخاوي ذكر عن أبي عبد الرحمن المُقري، قال حضرت فلانًا -وذكر رجلًا من الصالحين- في ساعة النزع «ساعة الاحتضار»، فوجدنا رقعة تحت رأسه مكتوبا فيها: «براءة لفلان من النار».

وعندما سألوا أهله ماذا كان يفعل؟، فأجاب أهله: إذا ما كان يوم الجمعة صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- ألف مرة، لذا قال الإمام الشافعي: «يستحب الإكثار من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل يوم، ويزداد الاستحباب أكثر في يوم الجمعة وليلتها».

فضل الصلاة على النبي

وفيما يتعلق بموضوع فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نوع من أنواع التمجيد والتعظيم ورفع لدرجته، وهي ميزة خصّها وحصرهّا الله، سبحانه وتعالى، بخير الأنام سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، فهو حامل وناشر الدعوة الإسلامية، وخاتم الانبياء والصديقين، وهي عبارة تعتبر من إحدى العبادات المفروضة، ولها أجر عظيم من الله تعالى، ومعناها، اللهم صل على سيدنا محمد،: أي الدعاء والطلب من الله تعالى بالثناء على سيدنا محمد في الملأ الأعلى أي: تكرار مدحه بين الملائكة، والصلاة لا تكون إلا على النبي وعلى آله.

الصلاة على النبي

وعن فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، فإن المصلى على النبي، بعشر حسنات، ويرفع المصلي على النبي عشر درجات، ويغفر للمصلي على النبي عشر سيئات، وهي سبب في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، له يوم القيامة.

ومن فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، أنه يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه، و تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله، والصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى، كما أنها سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.

كما أن الصلاة على النبي تعتبر تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.الثامن عشر، وسببٌ لإحياء قلب المسلم، ولا يقتصر فضل الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.