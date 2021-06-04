استمرار حملات تعقيم وتطهير المساجد وجميع المنشآت بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات تعقيم وتطهير دور العبادة وجميع المنشآت، ضمن عمليات التعقيم الشاملة التي تقوم بها المحافظة بشكل يومي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ونظمت الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط، حملة تطهير وتعقيم تحت إشراف محمد بشير رئيس الحي، للمساجد قبل وبعد صلاة الجمعة، منها مساجد المجذوب والجامع الكبير والتقوى والمجاهدين والرحمة، تزامنا مع حملات بالمراكز والمدن والأحياء لتعقيم وتطهير المساجد والمنشآت العامة ودور العبادة، والتنبيه على العاملين بالمساجد بالتشديد على إجراءات التطهير والوقاية الدورية، والتأكد من التزام المصليين باتباع الاجراءات الوقائية، من ارتداء الكمامات الواقية والتباعد بين المصليين.

وأكد المحافظ أنه يتم تسخير كل الإمكانات بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات، لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي لمختلف المرافق الحيوية والمنشآت الخدمية والدينية والشوارع والميادين والأماكن التي يتردد عليها أكبر عدد من المواطنين، لتحقيق أعلى معدلات من التطهير والتعقيم كإجراء احترازي لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل فرصة العدوى، حرصًا على سلامة المواطنين وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس.