بعد تهديدها من منتج.. نورهان لـ«الوطن»: «النقابة وعدتني بحل الأزمة»

بعدما أثارت الجدل، بنشرها لمقطع فيديو، عبرصفحتها الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يفيد بتلقيها تهديد من منتج مسلسلها الأخير، تواصلت «الوطن» مع الفنانة نورهان التي أكدت أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد تواصل معها فور علمه بالواقعة، ووعدها بحل الأزمة في أقرب وقت.

وتابعت نورهان: «أثق في دكتور أشرف، وأحترمه جدًا وأثق أنني سأحصل على حقوقي كاملة».

نورهان تتعرض للتهديد على يد منتج مسلسلها

كانت قد كشفت الفنانة نورهان، عن تعرضها للتهديد، من قبل منتج مسلسلها الجديد، وذلك عن طريق نشرها لفيديوهات عبر صفحتها الخاصة، على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، قالت فيه بأنها تعاقدت على مسلسل جديد منذ 4 أشهر، وبدأت بالفعل فى تصويره، وقد أنهت ما يقرب من 95 % من مشاهدها فى المسلسل، دون أن تحصل على أجرها.

وأضافت الفنانة: « لم أتلق مليمًا واحدًا حتى الأن بسبب مماطلة من المنتج، وفوجئت برسالة منه يهددنى فيها، أما أنا استكمل تصوير بية المشاهد، أو لم أحصل على أجرى»، مشيرة إلى أن ذلك لم يكن إتفاقها مع المخرج المنفذ والمنتج الفنى للمسلسل، وأن اتفاقها معهما حول تصوير مسلسل لا تتعدى حلقاته 15 حلقة فقط، وليس لديها أية معلومات عن الـ 30 حلقة، كما أشارت إلى أن منتج العمل هددها أيضَا فى حالة رفضها استئناف التصوير، سيقوم باستبدالها بممثلة أخرها تحصل على أجرها كاملاً.

نورهان تضطر تلجأ إلى نقابة المهن التمثيلية

واضطرت الفنانة نورهان للجوء إلى نقابة المهن التمثيلية، وتواصلت مع الدكتور أشرف ذكي، للتدخل وحل مشكلتها، والذى استجاب لها على الفور ووعدها بحل أزمتها قريبًا.