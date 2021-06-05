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محمود مسلم

حظك اليوم السيت 5-6-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:25 ص | السبت 05 يونيو 2021
برج الأسد

برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القوية والقيادية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة «حظك اليوم» لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتجد متعتك اليوم في الاطلاع والتطور وتجد نفسك مستعدا للمعرفة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك جاذبية قصوى.. تبدو ساطعا وملهما، تنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على التفهم. 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

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