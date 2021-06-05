حظك اليوم السبت 5-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج الحوت بالرومانسية الشديدة وهم أشخاص عاطفيون من الدرجة الأولى، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة «حظك اليوم» لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر اليوم بمنزلك الثاني ومن المهم اليوم ألا تضن بالجهد اللازم بذله لتحافظ على مكانتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس في منزل الحب قد تساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك، فقط احرص على اللباقة.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس