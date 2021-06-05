حظك اليوم السبت 5-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يتميز بالعقلانية وحب العائلة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة «حظك اليوم» لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر يثير الخلافات وعليك أن تصبر ليومين حتى تتحسن الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالتوتر وعليك أن تتماسك وتعتني بمن حولك.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان محمد الشرنوبي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يناير.