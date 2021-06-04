تعرف على كواليس زيارة نانسي عجرم لمصر لمدة 24 ساعة

علمت «الوطن» أن الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، تزور القاهرة حاليا لمدة 24 ساعة، وتمكث في إحدى فنادق القاهرة الكبرى، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة والدة زوجها فادي الهاشم، وتأتِ الزيارة القصيرة من أجل إحياء حفل زفاف في القاهرة.

نانسي كانت قد طرحت منذ أيام أغنيتها الجديدة «حبك بيقوى» وهي إحدى أغنيات ألبومها الجديد «نانسي 10» المقرر طرحه خلال أيام، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع عادل عايش، وألبومها سيتضمن عددا هائلا من الأغنيات، تتعاون فيها مع كبار شعراء وملحني الوطن العربي، وتقول كلمات أغنياتها الجديدة:

حبّك بيقوي مع الأيام

حبّيت خلاص مش عايزة كلام

وحياة هوانا حبّك أمانة

ماقدرش أخونها ولو بكلام

الحب بينّا بقالو زمان

وبيقوي فينا حبيبي كمان

في القلب ساكن في كل الأماكن

أنا وانت لينا حبيبي مكان

وحياة هوانا حبّك أمانة

ماقدرش أخونها ولو بكلام

أنا عايشة عمري عشان أرضيك

وفحضني ليلة كمان خليك

قرّب شويا خوفك عليَّ

خلاني أخاف يا حبيبي عليك

وحياة هوانا حبّك أمانة

ماقدرش أخونها ولو بكلام

وبعثت الفنانة نانسي عجرم، رسالة إلى الأطقم الطبية، تقديرا لجهودها في أزمة فيروس كورونا، الممتدة منذ أكثر من عام كامل، قائلة: «نحن تعبنا بس أنتم ما استسلمتوا».

وكتب نانسي عجرم، عبر صفحتها الرسمية على التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نحن خايفين بس أنتم بعدكن متحدين، نحن عم نضعف بس أنتم قوّتنا.. أطباء وممرضين ومسعفين، أنتم أشخاص عم بتقاوموا التعب وتواجهوا الخوف لتحمونا.. عم بتحاربوا الموت لتبقى الحياة».