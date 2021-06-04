10 معلومات عن دجال شبرا الخيمة: سُجن سابقا بتهمة إقامة علاقة محرمة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بمعلومات عن تفاصيل دجال شبرا الخيمة، الذي سقط في أيدي الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، وأمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان والجيران.

بلاغ عن مشادة كلامية سبب سقوط دجال شبرا الخيمة

وبحسب ما ورد في التحقيقات عن دجال شبرا الخيمة، يمكن تجميع 10 معلومات عنه، وهي:

1. يدعى محمود م. م. أ.

2. يبلغ من العمر 57 عاما.

3. يمتلك محل عطارة في منطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

4. استخدم محل العطارة الذي يمتلكة كوكر في أعمال السحر والشعوذة.

5. اشتكى جيرانه من تردد سيدات وأشخاص غريبي الأطوار على محل العطارة الخاص به ليلا.

ضبط بقايا حيوانات محنطة مع دجال شبرا الخيمة

6. معروف عنه أنه شخص سيء السمعة، ويتردد عليه العديد من النساء والرجال لعمل الأعمال «من جلب الحبيب وحل المشكلات الزوجية والعقم بجانب أعمال السحر الأسود».

7. كان سبب سقوطه مؤخرا مشاجرة مع أحد جيرانه، اشتكى من أن الدجال قام بايذاء شقيقه الأصغر بسبب مشادة كلامية وسلط عليه «الجن» بحسب وصفه في محضر الشرطة ما جعل حياته تنقلب رأسا على عقب.

8. وعقب تقديم بلاغ ضد الدجال لقسم شبرا الخيمة تم ضبط المتهم.

9. عثرت الشرطة مع المتهم على صور وبقايا حيوانات محنطة وصور لشخصيات معروفة وغير معروفة مرسوم عليها طلاسم معينة.

10. تم القبض على الدجال من قبل مرتين، الأولى بتهمة إقامة علاقة محرمة مع سيدة، وسُجن لمدة سنة لعدم كفاية الأدلة، والمرة الثانية عند حدوث حريق داخل منزله وعند انتقال القوات وجدت عنده صور لأعمال سحر.