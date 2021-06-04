الري: نعمل على تبطين 8200 كيلو متر من الترع

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لمواجهة الشح المائي الذي تواجهه مصر، إضافة إلى جهودها في مبادرة «حياة كريمة»، ومشروع تأهيل الترع، الذي بدأت مرحلته الأولى منذ شهور، وكان من المخطط العمل على 7 آلاف كيلو متر، وأنجزت معدلات عالية جدا، ويجري العمل على على 8200 كيلو متر.

وأضاف «غانم» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أنه بالأمس انتهوا من تبطين الترع بمساحة 1800 كيلو متر، ويعملون في أكثر من 5300 كيلو متر أخرى، و1000 كيلو متر أخرى جرى توفير الاعتمادات المالية لهم.

وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أنهم بدأوا العمل على المساقي وهي أصغر من الترع، ويعملون حاليا في محافظة القليوبية لتطوير المساقي بها، إضافة إلى العمل في منظومة المجاري المائية لتوصيل المياه إلى المواطن والفلاح المصري بسهولة ودون إهدار.

وفي وقت سابق، تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه بشأن مروره على أعمال تأهيل وتبطين الترع الجاري تنفيذها بمحافظة البحيرة.

وتضمن التقرير نتائج المرور على ترعة جنابية أبو وافية بطول 1.700 كم وترعة جنابية الحاجر بطول 9.700 كم و ترعة القلاوة بطول 3.750 كم وترعة جنابية الطود اليمنى بطول 3.200 كم وترعة الزيانة بطول 4.200 كم وترعة خط النار بطول 5.200 كم والجاري تنفيذها تحت إشراف إدارة توسع غرب الدلتا وإدارة ري البحيرة وإدارة ري غرب البحيرة.

وجرى التوجيه باستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، ومراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية واليقظة والحرص الشديد عند استلام الأعمال، وعمل اختبارات على الأحجار والخرسانة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والأبعاد المطلوبة، وحثّ الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في الموعد المحدد، والالتزام بتنفيذ أسوار بارتفاع 75 سم على شارب الترع المارة داخل الكتلة السكنية.