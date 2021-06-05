عاجل.. مسؤول إيراني يحذر من موجة جديدة أشد عنفا لـ كورونا

حذر محافظ مدينة «هرمزكان» جنوب إيران، من موجة قال إنها الخامسة ووصفها بالشديدة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 9209 إصابات و170 وفاة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما قالت الوزارة الإيرانية، إن عدد اللقاحات التي أُعطيت فاقت 4 ملايين و693 ألف جرعة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».