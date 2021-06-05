ثاني اللقاحات الروسية بكورونا.. تعرف على تطعيم «إيبي فاك كورونا»

تنافس روسيا العالم بقوة، في ظل سباق لقاحات كورونا، ضد الفيروس المستجد، الذي تحور بعدة أشكال مؤخرا، حيث طرحت عدة شركات تطعيمات مختلفة ضد كورونا.

لقاح «إيبي فاك كورونا» الروسي الجديد مناعته تصل إلى عام

بعد تسجيل روسيا لأول لقاح ضد كورونا في العالم، هو «سبوتنيك في» العام الماضي، لتطرح عقب ذلك لقاحات من جرعة واحدة مخفف عنه هو «سبوتنيك لايت»، تنافس مجددا بتطعيم جديد، ضمن حوالي ٧ لقاحات تجري تجارب مكثفة بشأنهم.

وأكدت رينات ماكسيوتوف، المدير العام لمركز «فيكتور» الروسي للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، أن لقاح «إيبي فاك كورونا» يضمن حماية ضد فيروس كورونا المستجد لمدة عام.

وأضافت ماكسيوتوف، أن هذه النتيجة تم التوصل إليها، عقب دراسة مناعة المجموعة الأولى من المتطوعين الذين حصلوا على اللقاح الروسي، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وتابعت أن مناعة المشاركين في الدراسة لا تزال على مستوى عالٍ، رغم مرور 9 أشهر على تلقيهم اللقاح، حيث تم تسجيله رسميا، في أكتوبر الماضي، ليصبح ثاني اللقاحات الروسية المعتمدة بعد لقاح سبوتنيك-V، الذي تم تسجيله في 11 أغسطس 2020.

وشدد مطوّرو اللقاح الروسي «إيبي فاك كورونا»، إن متلقيه تتكون لديهم أجسام مضادة لسلالات الفيروس المستجد سواء المعروفة أو البريطانية أو الجنوب إفريقية.

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فيما أوضح الفرق بين اللقاحات الروسية، الدكتور إسلام غازي، الدكتور بكلية الصيدلة وعضو البعثة التعليمية المصرية بموسكو والباحث في مجال الميكروبيولوجيا بالأكاديمية الروسية للعلومر، مشيرا إلى أن روسيا تنتج 4 لقاحات، هم «سبوتنك في –ابي فاك كرونا –كوفي فاك- اسبوتنك في لايت».

وقال غازي، لـ «الوطن»، إن لقاح «EpiVakKorona» تم تسجيله في أكتوبر 2020، وذلك حتى يتسنى إجراء التجارب السريرية عديدة، والتي بدأت في شهر نوفمبر من العام الماضي، بمشاركة ما يزيد علي 3000 متطوع لاختبار فعاليته.

وأردف أنه تم تقسيم المتطوعين لمجموعتين أحداهما تناولت اللقاح والأخري لم تتناوله ثم تم السماح لهم بممارسة حياتهم الطبيعية ثم تم حساب نسبة الإصابة في كلا المجموعتين وهو حاليا يخضع للتجارب بعد السريرية للوقوف علي درجة الأمان، حيث من المتوقع أن يطرح للاستخدام في نهاية العام الحالي 2021.

وتعتمد فكرة عمل اللقاح على كونه، يتكون من تلات أنواع من البروتينات إحداهم (spike protein)، وهو البروتين المسئول عن عملية التصاق الفيروس SARS-CoV-2 علي الخلايا، حيث تم إنتاج هذا البروتين وربطه مع بروتين آخر يسمي a carrier protein وكلاهما تم دمجهما مع aluminum-containing adjuvant ( aluminum hydroxide ) .

ولفت إلى أنه عندما يحصل الشخص على اللقاح يتم تحفيز الخلايا المناعية لإنتاج الاجسام المضادة للفيروس، موضحا أن هذا اللقاح يشبه في إنتاجه وطريقة عمله لقاح الإيبولا الذي تم تطويره سابقا من معهد جمالايا للأبحاث بروسيا.

وفيما يخص مميزات «إيبي فاك كورونا»، أوضح غازي أنه لا يختلف كثيرا عن باقي اللقاح التي تم تطويرها في روسيا حيث يتسم ايضا كباقي اللقاحات الروسية في سهولة تخزينة بالثلاجة وعدم الحاجة لدرجات حرارة منخفضة تحت الصفر كما انه لا يستخدم أي فيروسات لكورونا، بينما يختلف فقط في طريقة إنتاجه سالفة الذكر

واستطرد أن اللقاح سيتم تعاطيه علي جرعتين مختلفتين بينهما فاصل زمني تلاتة أسابيع، مثل لقاح «اسبوتنك في» لكن يختلف عن «سبوتنك لايت» الذي يتم تعاطية بجرعة واحدة فقط.