البنتاجون: أجسام طائرة مجهولة قد تشكل تهديدا على الأمن القومي الأمريكي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس الجمعة، إن ظواهر جوية مجهولة يرصدها سلاح الطيران، قد تشكل تهديدا محتملا على الأمن القومي للولايات المتحدة.

وتقدم وزارة الدفاع ومكتب مدير المخابرات الوطنية تقريرا إلى لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ في 25 يونيو الجاري، يتضمن تقييم الحكومة الأمريكية حول هذه الظواهر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح المتحدث باسم «البنتاجون» جون كيربي، يوم الجمعة خلال إيجاز صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت هذه الظواهر هي مصدر قلق للأمن القومي، أنه «يمكن أن تنطوي على مخاوف تتعلق بالسلامة أو الأمن القومي».

وأضاف كيربي، أن وزير الدفاع لويد أوستن تلقى بالفعل موجزا ​​عن التقرير من فريق العمل المعني بها.

ومنذ عام 2020، كان هناك عددا متزايدا من المناقشات الجادة حول الظواهر الجوية المجهولة، بعد إصدار ومصادقة مقاطع الفيديو التي تعرض مثل هذه الظواهر التي واجهها طيارو البحرية الأمريكية.

نشر 3 مقاطع فيديو التقطها طيارون تابعون للبحرية تظهر تفاعلهم مع ظواهر جوية غير محددة

وفي أبريل من العام الماضي، نشرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، 3 مقاطع فيديو، بعد رفع السرية عنها، التقطها طيارون تابعون للبحرية تظهر تفاعلهم مع ظواهر جوية غير محددة.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نقلت عن مسؤولين أمريكيين اطلعوا على التقرير أن هذا الأخير، الذي يتناول أكثر من 120 حالة، رصد أجسام طائرة غامضة لا يشير إلى أي عنصر يتيح التأكد مما إذا كانت هذه الأجسام عبارة عن مركبات من الفضاء الخارجي أم لا.

وقالت تقارير إعلامية، نقلا عن مسؤولي الإدارة الأمريكية المطلعين على التقرير، إن هذه الظواهر ليست جزءا من برنامج أمريكي سري للغاية ولا يمكنها تأكيد أنها مركبات فضائية غريبة، ومع ذلك، فإن مجتمع الاستخبارات الأمريكية قلق من أن تكون تكنولوجيا فرط صوتية روسية أو صينية.

من جانبها، رفضت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، التعليق على تقارير نُشرت، أمس الجمعة، عن سلسلة من المشاهدات لأجسام طائرة غامضة وغير مأهولة، وقال إن التقرير الحكومي الذي سيصدر قريبا حول هذا الأمر لم يكتمل بعد، وفقا لما ذكرته شبكة«فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.