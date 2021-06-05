الرئيس الروسي: من الضروري مواصلة الحوار مع اليابان لعقد معاهدة سلام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه من الضروري مواصلة الحوار مع اليابان لعقد معاهدة السلام معها، علما أن المعاهدة لا تزال معلقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح بوتين، خلال لقاء مدراء وكالات الأنباء الدولية أثناء «منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي»: «لدينا تعديل على الدستور ونحن يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار بلا شك، لكنني لا أعتقد أننا يجب أن نوقف الحوار حول معاهدة السلام».

«بوتين»: موسكو وطوكيو عليهما بناء علاقات حسن جوار تصب في مصلحة الشعبين

وأشار بوتين، إلى أن هناك الكثير من القضايا الحساسة، وأكد الرئيس الروسي أن علي موسكو وطوكيو بناء علاقات حسن جوار تصب في مصلحة الشعبين، مشيرا إلى أن البلدين شريكان طبيعيان في العديد من القضايا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، إنه لو انتقلت جزر كوريل لليابان، لتوفرت إمكانية لنشر قوات أمريكية هناك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتربط اليابان عقد معاهدة السلام مع روسيا بتسليمها 4 جزر من «جزر الكوريل»، بينما تتمسك روسيا بأن سيادتها على الجزر تمخضت عن نتائج الحرب العالمية الثانية، وغير قابلة لإعادة النظر فيها.

وأقرت روسيا في عام 2020، تعديلات دستورية تحظر التنازل عن أي أراض روسية إلا في إطار اتفاقيات ترسيم الحدود.

وفي إبريل الماضي، قالت وزارة الخارجية اليابانية، إن طوكيو ستواصل بإصرار التفاوض الدؤوب مع موسكو حول قضية جزر الكوريل الجنوبية، وتعتزم إبرام معاهدة سلام على أساس موقفها الأساسي.

ووصفت الوزارة اليابانية، في ذلك الوقت، «الكتاب الأزرق حول الدبلوماسية» الصادر عنها لعام 2021، مشكلة الأراضي الشمالية -التسمية اليابانية لجزر كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي- بالقضية الأكثر تعقيدا في العلاقات مع روسيا.