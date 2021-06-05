ميريام فارس تروي تفاصيل وفاة ابنها: «خوف واكتئاب ووحدة»

عدد من المفاجأت تضمنها الفيلم الوثائقي «الرحلة»، الذي أطلقته منصة «نتفليكس»، ويعتبر أبرز الأسرار هي تفاصيل وفاة ابن ميريام فارس، إصابتها بالاكتئاب عقب وفاته، حيث كشفت الفنانة اللبنانية إن حملها الآخير لم يكن الثاني ولكن كان الثالث بعد ما تعرضت للإجهاض في عام 2017، وهو الأمر الذي لم تعلن عنه.

تفاصيل وفاة ابن ميريام فارس

وتطرق الفيلم إلى تفاصيل وفاة ابن ميريام فارس، والتي روت على لسانها، قائلة: «في شهر يوليو من عام 2017، تأكد حملي بمولودي الثاني ووقتها كان عندي مشاكل صحية جسمي ما تحمل الحمل وروحت حسيت كأن جزء مني راح حسيت بالذنب مع أنه مش ذنبي وحسيت بالاكتئاب والوحدة وشعور ما بيتوصف ما يحس به غير الست اللي بتمر بنفس الظروف».

ولم يكن ذلك الشعور سهلا على الفنانة اللبنانية التي قررت وقف جميع أعمالها الفنية ومشاريعها الغنائية في تلك الفترة حيث لم يعد لديها هدف أو حلم كما فقدت شغفها تجاه العمل في تلك الفترة، وهو أمر لم يكن معتادا عليها لأنها كانت تجيد الفصل بين حياتها الشخصية والعملية، على حد تعبيرها، واستمر ذلك الوضع على مدار 4 سنوات، قائلة: «هذا الشئ أخذ 4 سنوات كانوا صعبين وبتمنى يجي نهار وأتصالح مع حالي وما وقفت حفلات وكان المسرح المكان الوحيد اللي بيطلعني من اللي أنا فيه».

تناول الفيلم أيضا رحلة الحمل الثالث للفنانة ميريام فارس والذي تزامن مع أزمة كورونا، حيث قالت إنها اكتشفت حملها بعد إعلان وفاة أول حالة بالفيروس التاجي: «بعد أسبوع من رجوعى من السفر اكتشفت أني حامل في الأسبوع السادس بمولودي الثالث»، وتابعت: «والحمدلله في 2020 ربنا أعطاني ابني (ديف) ومبسوطة على قد ما كنت خايفه عليه ومن الوباء اللي عايشينه وتنعاد معايا نفس التجربة وأفقد ابني».

يذكريدعى أن ميريام فارس لديها طفل يدعى «جايدن» من زوجها داني متري، وقالت خلال الفيلم الذي تبلغ مدته ساعة و11 دقيقية، إنها كانت تتمنى أن ترزق ببنت، «كان على بالنا أنا وزوجي، بنت، ولكن سواء ولد أو بنت حلوين، كل شيء من ربنا منيح، والمهم إن تكون صحتهما جيدة».