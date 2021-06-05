مدبولي أثناء جولة تفقدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (فيديو)

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء جولة تفقدية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لتفقد عدد من المشروعات، كما وضع رئيس الوزراء حجر الأساس لشركة البحر الأحمر للكيماويات.

وبث هاني يونس، فيديو مباشر من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا على أن هذه المنطقة لاتبعد كثيرا عن القاهرة، فهي تبعد ساعة واحدة فقط عن القاهرة.

كما زار رئيس مجلس الوزراء محطة الصرف الصناعي بالمنطقة الاقتصادية، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظون المرافقون له، محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة «المحطة المركزية للصرف الصناعي المعالج»؛ في إطار متابعة أعمال البنية التحتية وشبكة المرافق للوقوف على مستجدات مشروعات المياه والصرف داخل المنطقة، وذلك عقب قيامه بوضع حجر الأساس لأول مجمع للبتروكيماويات.

واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه خلال تفقده لمحطة المعالجة لشرح من المهندس حسانين المملوك، المسؤول عن المحطة، حول الغرض من إنشاء المحطة ومكوناتها والتي قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتنفيذها بتكلفة تبلغ نحو 250 مليون جنيه، وبطاقة تصل إلى 35 ألف متر مكعب /يوم، حيث أشار إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في مايو 2019، وتم الانتهاء منه بنسبة 100% في يناير 2021، وقد تم ربط المشروع بجميع المرافق الأخرى من كهرباء، ومياه، وغيرها.

كما زار رئيس الوزراء بصحبة عدد من الوزراء ميناء العين السخنة، الذي تتم فيه أعمال تطوير.