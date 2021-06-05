«حواس»: مصر الحديثة بنيت فوق القديمة.. واكتشفنا 30% فقط من الآثار

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الشهير، إنه تم اكتشاف 30% فقط من الآثار المصرية حتى الآن، موضحا أن هناك العديد من الآثار التي لم تكتشف بعد، ومصر الحديثة تم بناءها فوق مصر القديمة، وأنه في حال الحفر في منطقة عين شمس سيتم العثور على آثار، وأيضا في كل مكان بمصر.

وأضاف عالم المصريات خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صباح البلد» في انطلاقته الجديدة على قناة صدى البلد، اليوم السبت: «أتلقى اتصالات من بعض الأشخاص يرغبون في مقابلتي لأمر هام وعند حضورهم يعرضون فيديوهات لآثار مقلدة».

وتابع أنه من القليل جدا العثور على مقبرة بها آثار ذهبية، فالذهب تم سرقته في العصور الفرعونية قائلا: «كان أي ملك بيدفن في وادي الملوك بتكون الحرامية واقفين».

ومن جهته، علق شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، على بيع آثار مصرية من خلال مزادات بيع الآثار أو من خلال المواقع الإلكترونية المختلفة، قائلا: «إن تجارة الآثار في العالم كله مشروعة وليست مجرمة مثل مصر»، مضيفا أن مصر تكافح تجارة الآثار غير المشروعة، لأن هناك قوانين في مصر كانت تسمح بتجارة الآثار حتى عام 1983، ومنعت بعد ذلك.

وأوضح أن الآثار المصرية غزت العالم كله، لأن الحضارة المصرية كانت حضارة كبيرة جدا وثرية جدا وفريدة من نوعها، ولذلك أي شخص يذهب لأي متحف أثري في أي مكان في العالم سيجد آثار مصرية بداخله، وبيع الآثار في المزادات أمر مستمر لأنها تجارة مشروعة.