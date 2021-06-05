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شوقي: السماح بدخول الكتاب المدرسي للجان امتحانات الثانوية العامة

كتب:

محمد عزالدين
02:52 م | السبت 05 يونيو 2021
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيسمح بدخول الكتاب الحكومي مع طلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات، سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات الماضية أو النسخة المطبوعة منه، ومسموح للطلاب كتابة ملاحظاته هو فقط على هذا الكتاب.

وأضاف «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي، أنه لن يسمح بدخول أوراق أخرى من أي نوع، وهذا ينطبق على الطلاب النظاميين وطلاب المنازل.

وأشار إلى أن قرارات الثانوية العامة هي قرارات دولة بالكامل، إذ أتاحت الوزارة أداء الامتحان بالطريقة الإلكترونية بالإضافة إلى إتاحة نسخة ورقية من الأسئلة، أي أن هناك نظامين متوازيين لإزالة المخاوف حتى لا يقلق الطلاب بشأن أي انقطاع في السيرفرات.

وتابع: «هذه الأمور ستطبق في الامتحانات التجريبية في هذا الشهر، وسنوزع على كل طالب كراسة أسئلة وبابل شيت، وهي وسيلة لتسجيل الإجابات، كما سيستخم الطلاب أجهزة التابلت وعليها الخوادم الخاصة بالمدرسة ولن يستخدموا الإنترنت أثناء الامتحانات».

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