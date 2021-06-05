ياسمين فؤاد تستعرض جهود مصر لحماية الحياة البحرية في يوم البيئة العالمي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه لابد من العمل معا من أجل استعادة النظام البيئي الذي يقدم لنا كل ما يمكّنُنَا من الحياة، في الوقت الذي أظهر فيه التقرير الدولي للجنة الحاكمة للنظم البيئية والتنوع البيولوجي، أننا استخدمنا على مستوى العالم ثلاث أرباع مساحة الأرض الموجودة بالفعل و85% من الأراضي الرطبة تم تدهورها، كما تم استغلال 85% من المياة العذبة، وعلى مستوى مصر والقارة الأفريقية، فنجد أن أفريقيا تحتاج 490 مليار دولار سنويا لاستعادة النظام البيئي فما يتم تدهوره من النظام البيئي، نحتاج إلى أضعافه للتنمية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لإطلاق حملة حماية البيئة البحرية في إطار احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة 2021، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والسيدة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلي وزارة الطيران المدني والعاملين بالأنشطة السياحية البيئية، والجهات المشاركة بالحملة، علاوة على قيادات الوزارتين المعنيين، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة».

كما أشارت إلى أن الحملة تركز على البيئة البحرية لأنها لم يكن لها النصيب الأكبر من الاهتمام، فقد تم إعلان 12% من البيئة البرية محميات، في حين تم إعلان 1% من البيئة البحرية محميات طبيعية، كذلك فإن 60% من البيئة البحرية مهددة بالتدهور، و30% تم فقدها وتدهورها، كما أن البيئة البحرية تعاني من ضغوط الأنشطة غير السليمة، ومنها الصيد الجائر، فنجد أن 13% من تعديات الصيد أثرت على المخزون السمكي، بالإضافة إلى ذلك نجد أن من عام 1980 حتى 2005 تم إزالة 35 ألف كم مربع من أشجار المانجروف، كل تلك الأرقام دفعت مصر، بصفتها رئيسا لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي، إلى إعلان حملة حماية البيئة البحرية للعالم أجمع فلابد من حماية البيئة البحرية.

كما استعرضت وزيرة البيئة عددا من الأرقام التي تعكس حجم ثروات مصر الطبيعية، ومنها أن مصر تمتلك 143 نوعا مختلفا يحتوي تنوع بيولوجي وأكثر من 1200 نوعا من الأسماك موجود في مصر، وأكثر من 350 نوعا من الشعاب المرجانية، التي تعمل على حماية أنواع محددة من الكائنات البحرية، وبفقدها سنفقد تلك الأنواع، بالإضافة إلى حماية الشواطئ، وكما أن آخر دراسة أكدت على تأثير التغيرات المناخية على ابيضاض الشعاب المرجانية، مع التأكيد على أن الشعاب بالبحر الأحمر هي آخر شعاب ستكون موجودة على وجه الأرض، أي أن ملاذ السياحة واستدامة العيش للمجتمعات المحلية بالبحر الأحمر يكمن في الحماية البيئة البحرية.