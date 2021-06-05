مصدر بـ«المركزي» يكشف موعد طرح العملة البلاستيكية «البوليمر»

نفى مصدر مسؤول بالبنك المركزي، وجود نية لطرح عملة «البوليمر» البلاستيكية من فئة 10 جنيهات أو أي فئات نقدية أخرى، الشهر الجاري أو المقبل، وقال لـ«الوطن» إن طرح العملة البلاستيكية الجديدة مرهون بالانتهاء من مطبعة البنك المركزي في العاصمة الإدارية الجديدة.

العملة البلاستيكية لن تطرح في منتصف 2021

وأضاف المصدر، أن العمل جارِ في مطبعة البنك المركزي المصري الجديدة في العاصمة الإدارية، وأن عملية طرح العملة البلاستيكية لن تتم قبل الانتهاء بالكامل من كافة أعمال التشطيبات هناك وبدء العمل، مشيرا إلى أن ما يُتداول في هذا الصدد من نية «المركزي» لطرح العملة البلاستيكية منتصف العام الجاري غير صحيح.

البنك المركزي سينتهي أولاً من مطبعة العاصمة الجديدة

كان البنك المركزي المصري، أعلن في وقت سابق، أنه بصدد طباعة النقود البلاستيكية «البوليمر» في منتصف العام الجاري 2021 بمطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود ومنها النقود البلاستيكية «البوليمر»، حيث يسعى البنك للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية، بحسب ما أعلنه مجلس الوزراء، في بيان.

وتصنع النقود البلاستيكية من مادة البوليمر غير الضارة بالبيئة، وعمرها يعادل أضعاف عمر العملة الورقية، بخلاف أن العملة الورقية التي تتدهور بشكل سريع بعد تداولها، حيث تسهم النقود البلاستيكية في القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف «تزوير» العملة، والسيطرة على السوق النقدي.

وأضافت مصادر أن العملات الورقية ليس لها مدة صلاحية، وإنما يتم سحبها من السوق في حالة تطوير العملة وتجديدها، وتنتهى صلاحيتها فقط في حالة التعرض للتلف.