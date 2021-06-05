رئيس جامعة عين شمس يفتتح وحدة التحول للأخضر بكلية البيئة

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير الدولة لشؤون البيئة، واللواء مهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم، وحدة التحول للأخضر ومشروع بي جرين للتدوير المخلفات بكلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس (بالتعاون مع جمعية عين البيئة و الاتحاد العربى للتنمية المستدامة) ومعرض المنتجات البيئية عبر استخدام وإعادة تدوير المخلفات، بحضور اللواء إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء فريد التراث رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة نهى سمير عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية، والدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق، واللواء أركان حرب صلاح الدين الجمسى نائب مدير الكلية الحربية، والدكتورة هالة عوض الله وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ريهام رفعت وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هدى هلال مدير وحدة التحول، والدكتور أحمد ماهر مدير مشروع شمس بي جرين، الدكتور محمد كامل مدير مركز الاستشارات البيئية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن البيئة من أهم المجالات التى أولتها القيادة السياسية الاهتمام من الوهلة الأولى، ووجهت بضرورة تغيير لغة الحوار فيما يخص البيئة، وإعادة صياغة استراتيجية القطاع البيئي، لأهميته بالنسبة للمواطن ومنظمات المجتمع المدني والخاص والعام، مشددة على أن الكل شريك في الحفاظ على البيئة.

وفي كلمته، أوضح وزير القوى العاملة أن عملية تغيير أفكار المواطنين المترسخة حول الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها من التلوث، تحتاج لمزيد من الوقت والجهد لتغييرها بأخرى جديدة للاستدامة والطاقة النظيفة، مؤكدا أن الجامعة تمثل المنارة الذي يشع من خلالها ضوء العلم والفكر، وعليه يجب البدء مع طلاب الجامعات للمساهمة في هذا المجال، بعمل مبادرة داخل الجامعة لاستخدام الطلبة في تغيير فكر أسرهم ومجتمعهم.

وأبدى الوزير استعداد وزارة القوى العاملة للتعاون مع جامعة عين شمس في الشؤون الخاصة بالحفاظ على البيئة، وزيادة وعي العمال في الشركات والمصانع بالحفاظ عليها، وتغيير الأساليب الضارة بها.

ومن جانبه، أشار اللواء المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن الاحتفال بيوم البيئة العالمي يُعد فرصة لإلقاء الضوء على الوضع البيئي في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً على أهمية السعى والعمل الجاد لاستعادة النظم البيئية باعتبارها الفرصة الحقيقية لحماية الإنسان وكوكب الأرض وتحويل تلك المحنة التى يمر بها العالم من انتشار فيروس «كوفيد 19» إلى فرصة حقيقية للحفاظ على الطبيعة للحث على الانضمام إلى ركاب حماية الطبيعة وتنوعها البيولوجي.

كما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة وشركاتها التابعة على التعاون والتكامل مع كل المؤسسات بما يحقق تنفيذ منظومة تدوير المخلفات بالشكل الأمثل، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باتخاذ خطوات عاجلة لوضع خطة إدارة المخلفات محل التنفيذ على ضوء انعكاساتها على تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والشكل الحضاري للبلاد، بما في ذلك توفير المعدات المطلوبة واتخاذ مختلف الإجراءات التي من شأنها إدارة المخلفات بكفاءة عالية والحفاظ على البيئة.

وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، في كلمته خلال الافتتاح، أن كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس قدمت اليوم أكثر من نموذج لطرق التعامل المختلفه مع المخلفات الصلبة وإنتاج الطاقة المتجددة بأكثر من طريقة وذلك تحت شعار التحول إلى الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تشمل الوحدة عدة تقسيمات في دورة إنتاج الوقود المتجدد من المخلفات وتحويلها إلى منتجات صديقة للبيئة ووقود متجدد صديق للبيئة بدلاً من التخلص من هذه المتخلفات وبذلك تقل تكلفة تحويل هذه المخلفات إلى الوقود وتزيد المعرفة وتصبح لدينا أفكار متنوعة تتلاقى مع الوزراء لتربط الأفكار بالصناعة على مستوى أكبر وبالبحث العلمي، لتصبح الجامعات والمعاهد بيوت خبرة للصناعة لتفاعل الأفكار على أرض الواقع.

وأبدى سعادته بالاحتفال باليوم العالمي للبيئة والذي أثمر عدة منتجات مشرفة تصب في مصلحة جامعة عين شمس وتساعدها فى التحول للأخضر.

واستعرضت خلال الافتتاح الدكتورة نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة، رؤية ورسالة وحدة التحول إلى الأخضر وأقسامها، حيث تشمل كل من وحدة فرز المخلفات، ووحدة إنتاج البيوجاز من المخلفات العضوية، ووحدة إنتاج الكهرباء من الرياح، ووحدة تجميع المخلفات، ووحدة تدوير المخلفات البلاستيكية، ووحدة كبس المخلفات الصلبة، ووحدة إنتاج السماد العضوي من المخلفات العضوية، ووحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ووحدة تدوير المخلفات الورقية، وحدة الزراعة المائية والزراعة على مياه أحواض الأسماك.

وأكدت الدكتور نهى سمير أن وحدة التحول للأخضر تهدف إلى أن تكون وحدة متميزة في المشروعات البيئية والتحول الأخضر، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة فى المشروعات، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة للنهوض بالمجتمع وتطوير مفهوم الوعي البيئي في كل أنحاء الجمهورية وعمل دراسات بيئية في مختلف الكليات بالجامعة وتبادل جميع الدورات والخدمات بين الوحدة وكل كليات الجامعة والجامعات المصرية.

كما صرحت الدكتورة هدى هلال مدير وحدة التحول للأخضر، بأن الوحدة هي أولى وحدات التحول البيئي في الجامعات المصرية والتي تم إنشاؤها لتكون نواة لاستعادة النظام البيئي في مصر والوعي البيئي، وناشدت الدكتور هلال وزارة البيئة والتخطيط والبحث العلمي لإعادة تعليم الناس ثقافة إعادة التدوير وفصل المخلفات وافصل الورق عن المعدن في التعاون مع رؤساء الأحياء والمحافظات لتحقيق رؤية مصر 2030 ولا تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد المتكامل وتضافر الوزارات، كما تمنت أن تكون الوحده قدوة لكل الجامعات والهيئات المصرية.

وفي ختام الاحتفالية، كرَّم الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وزراء القوى العاملة، والبيئة، والإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء صلاح الدين الجمصي نيابة عن مدير الكلية الحربية، وذلك بإهداء درع الجامعة لهم، تقديراً لمجهودات وزاراتهم فى إنجاح تلك المشروعات، ومشاركتهم الفعالة في الاحتفالات التى تنفذها الجامعة.