«بأعلام وعلامة النصر وصور السيسي».. فلسطينيون يشكرون مصر: أقوال وأفعال

في إطار التخفيف عن مواطني قطاع غزة وسرعة إعادة الحياة لطبيعتها، بدأت المعدات الهندسية والأطقم الفنية المصرية في إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة والمتضررة في القطاع نتيجة الأحداث الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقد لاقى وصول المعدات ترحيبًا كبيرًا من جانب المواطنين الفلسطينيين.

وصول المعدات الهندسية والأطقم الفنية المصرية لقطاع غزة يأتي في ضوء ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي من التزام مصر بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع، وقد اصطف الشعب الفلسطيني من مختلف الأعمار أمام معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني لاستقبال المعدات، ملوحين بعلامة النصر والأعلام المصري.

كما حمل الشعب الفلسطيني صور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعربوا عن بالغ امتنانهم للقيادة المصرية على جهودها المخلصة ووفائها بوعدها والبدء عمليًا في إعادة إعمارغزة، مؤكدين أن مصر دولة أفعال وليست أقوال، وذلك خلال تقرير عرضته قناة «extra news» والتي تحدثت مع الكثيرين من الشعب الفلسطيني.

مشاركة المعدات الهندسية المصرية في إزالة أنقاض المنازل المهدمة بغزة تأتي امتداد للجهود القاهرة الدؤوبة على أكثر من مستوى وهي الجهود التي لاقت ترحيبًا كبيرًا على المستويين الإقليمي والدولي، وقال أحد المواطنين الفلسطينيين: «شكرا للشعب المصري والقيادة السياسية على دعمهم لقطاع غزة».

وقال آخر: «شكرًا لمصر على مجهودها في إرسال هذه المعدات عشان الهدم والردم، والمساعدة في بناء اللي هدمته إسرائيل، والحمد لله رب العالمين نشكرهم جدا، نشكر الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي على المساعدات اللي بعتوها وإزالة الركام نتيجة الحرب ونشكر الشعب المصري على وقفته معانا في غزة، شكرا ليهم».

وأردف آخر: «مصر قالت ستعيد إعمار غزة، واليوم يتحقق الفعل، المعدات المصرية دخلت قطاع غزة وبادرت بإزالة الركام بداية من برج الشروق، مصر قول وفعل واليوم تنفذ وعدها، نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقفته معانا في قطاع غزة، بعد الدمار اللي صار عندنا، وربنا يلم وحدتنا ويفك الحصار عنا بمجهودات الشعب المصري».