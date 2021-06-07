غلق 20 مركزا للدروس و361 مقهى في حملات بالإسكندرية

استعرض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،ما تم تنفيذه من حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات على مستوى الأحياء.

وقال المحافظ في بيان صحفي، اليوم، إن الحملات أسفرت عن غلق 20 سنتر تعليمي، و898 محلا مخالفا، و361 مقهى وتوجيه عدد 23 إنذارا للمقاهي وتم التحفظ على عدد13980 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير9123 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات.

وأكد محافظ الإسكندرية، في بيان له، أن المدينة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، لافتاً إلى استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

وشدد «الشريف»، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق على حرم الطريق العام، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة، ومنع التزاحم المروري.

وأكد «الشريف»، أنه الإستمرار في تطبيق حملات الإجراءات الإحترازية مع التشديد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والمعقمات والزام مرتاديها بإرتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، كما ناشد المحافظ المواطنين بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية حفاظا على سلامتهم.