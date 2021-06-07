«لينوفو» العالمية تحقق 380 مليار دولار أرباحا رغم الجائحة

حققت مجموعة لينوفو عالمياً زيادة إيراداتها لتصل إلى 15.6 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2020/2021، وذلك بنمو قدره 48% مقابل نفس الفترة في العام السابق، كما نمت الأرباح قبل اقتطاع الضرائب بنسبة 392%، محققة 380 مليار دولار، في حين نمت صافي الأرباح بمعدل 512%، إذ سجلت المجموعة 260 مليار دولار.

60 ملياراً إيرادات سنوية

وبحسب نتائج أعمال الشركة العالمية، تخطت الإيرادات السنوية للمجموعة 60 مليار دولار، بزيادة أكثر من 10 مليار دولار عن العام المالي السابق، كما ارتفعت كل من الأرباح قبل اقتطاع الضرائب وصافي الأرباح بنسبة 70% مقارنةً بالعام الماضي، لتصل الأرباح قبل اقتطاع الضرائب إلى 1.8 مليار دولار، و1.2 صافي الأرباح إلى مليار دولار.

اهتمام عالمي بمصر

وقال روني مزرعاني - مدير عام لينوفو، إن مصر من أهم أربع أسواق تعمل بها لينوفو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولذا تحظى استثماراتنا بها بمكانة استراتيجية لدى المجموعة.

من جانبها، قالت علا الديب - مدير إقليمي لينوفو، عن دول مصر والشام: «تقدر حصتنا السوقية في مصر حالياً بنسبة 31.8%، كما واصلت الأجهزة اللوحية نموها بمعدل 43.6%، مقابل 32.6% في الربع الثالث من العام المالي 20/21، وهو ما يمثل أعلى مستوى على كافة القطاعات».

وأضافت الديب: «انطلاقاً من حرص لينوفو على تقديم أحدث الحلول التكنولوجية للسوق المصرية، تواصل الشركة خططها للتوسع في منطقة الصعيد وقناة السويس وبورسعيد في المستقبل القريب، وتماشياً مع استراتيجية لينوفو لتقديم منتجات مبتكرة، فإن رفع كفاءة الشبكات والبنية التحتية لتهيئتها لاستقبال تلك التقنيات المتطورة يقع في مقدمة أولويات لينوفو مصر».

تسارع نمو سوق المحمول في مصر

وبحسب مصادر في سوق المحمول، لـ«الوطن»، تسارع نمو سوق المحمول في مصر، رغم جائحة كورونا، حيث حققت الشركات العالمية خلال الفترة الأخيرة نمواً في الاستهلاك بشكل ملحوظ.

المصادر قالت لـ«الوطن» إن تراجع دخول المصريين وتأثر قطاعات واسعة بتداعيات جائحة كورونا لم تُثنيهم عن الاستهلاك الشره للمنتجات الذكية.