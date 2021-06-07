ضبط 67 طن مواد غذائية فاسدة في الشرقية

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة بالإشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية بشن حملة للرقابة على الأسواق.

جاء ذلك في إطار متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وبناء على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق و الحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 .

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد صاحب محل «س .ع.ا»، وذلك لحيازة سلع غير مدون عليها أى بيانات ومجهوله المصدر وتم ضبط 100 كرتونه لانشون 6 قطع بإجمالى 1800 كجم و 200 كرتونه لانشون 12 قطعه فى 1 كجم بإجمالى 2400 كجم. وتحرير محضر ضد مسئول محل تجاري لحيازة سلع مجهولة المصدر و تم التحفظ على 30 شيكارة ملح مجهوله المصدر بإجمالي 3 أطنان.

كما تم تحرير محضر ضد مسئول محل للألبان لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 3 علب ألبان و 2 علبو سمن زنة 250 جم منتهيه الصلاحية. وتحرير محضر ضد صاحب محل مأكولات لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر بدون مستندات و تم التحفظ على 50 دجاجة مجمدة زنة الواحدة 1.200 كجم بإجمالي 6000 كجم . وتحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدي لقيامه بالاتجار في سلع غذائية مجهولة المصدر و تم التحفظ علي 5 شيكارة دقيق × 50 كجم بإجمالي وزن 250 كجم.

وأيضا تم تحرير محضرين ضد أحد أصحاب المطاعم لعدم وجود شهادات ولحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر و تم التحفظ علي 10 كجم لحوم مجهولة المصدر. ومحضرين لمحال التجارية لعرض و بيع أسماك مملحة و رنجة و تم التحفظ علي 100 كجم أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمي و 10 صناديق رنجة × 5 كجم بإجمالي 50 كجم غير صالحه للإستهلاك الآدمي. ومحضرين ضد صاحب محل تجاري لحيازة سلع مجهولة المصدر و تم التحفظ على 5 صناديق رنجة مجهولة المصدر.