أحمد الخطيب: الدولة تبني وتعمر.. والطرق الجديدة تفتح آفاقا للتنمية

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إن من يراقب أحوال المواطنين يستطيع الاكتشاف بسهولة أن تباشير الرضا على الدولة أصبحت ظاهرة، وخلال الأشهر القليلة الماضية ظهرت ملامح الدولة والتطوير والتغييرات على أرض الواقع، وبناءً عليه أصبح من الواضح، والظاهر وجهة النظر الإيجابية عن الدولة؛ لأنه رأى على الأرض كيف يتم التغيير؟.. «محدش يقدر يقول مفيش شغل.. مفيش شارع في مصر إلا ويد التعمير تطاله وكل هذا بدأ يظهر على الأرض وبشكل حقيقي».

وأوضح الخطيب، خلال حديثه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أن ملف العشوائيات والقضاء عليها كانت أحد أشكال رضا المواطن عن الدولة، فالمستفيدين بشكل مباشر من هذا الملف انتقلوا من أماكنهم الرديئة وذهبوا لأماكن حسنة للغاية، وإصلاح الموازنة العامة للدولة تحمل معها المواطن كثيرا.

ولفت إلى أن الخير قادم بشكل أكثر خلال الفترة المقبلة، خاصة الطرق والموانئ المقرر عملها، كاشفًا عن أن 30% من طرق مصر أنشأت في 4 سنوات تقريبا، وما يحدث في ملف الطرق عبارة عن عملية انتقال من الوادي الضيق لرحب الصحراء والمدن الجديدة، لفك شرايين المرور الداخلية، لدرجة أن القاهرة الكبرى أصبحت لا تعاني من مشكلة المرور بعدما كانت رمزًا للتكدس المروري.

وأوضح رئيس التحرير التنفيذي لـ«الوطن»، أن الطرق الجديدة تفتح آفاق للتنمية والاستثمار ورحابة الدولة الكبيرة وفك الكتل السكانية، شارحًا عن التجربة المصرية في نقل العشوائيات، وأنها تجربة فريدة لم تحدث في العالم، ولا توجد دولة نقلت مواطنيها من قاطني العشوائيات الخطرة، التي بُنيت بشكل غير قانوني، لوحدات سكنية كاملة المرافق وبها أثاث جيد للغاية ووحدات متوسطة المستوى، ما تسبب في جزء من الرضا الشعبي عن الدولة.