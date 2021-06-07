إسبانيا تفتح حدودها أمام السياح الحاصلين على لقاح كورونا
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أ ش أ
01:29 م | الإثنين 07 يونيو 2021
إسبانيا
أعلنت إسبانيا أنَّها ستسمح بدخول المسافرين، الذين يثبتون تلقيهم لقاح «كوفيد -19»، والسفن السياحية الدولية، اعتبارًا من اليوم الإثنين.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، أنَّ هذا القرار يأتي ضمن تحركات الدولة لبدء الموسم السياحي الصيفي، وهو الأهم هذا العام لإنعاش قطاع السياحة الذي عانى بشدة منذ انتشار فيروس كورونا.
وأكّدت أنَّ التطعيم ينبغي أن يكون مر عليه 14 يومًا على الأقل من الوصول إلى أرضيها.