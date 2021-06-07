انتهاء امتحانات الدراسات للشهادة الإعدادية دون شكاوى بالبحيرة

أدى طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية بالبحيرة، امتحانهم اليوم الأثنين، فى مادة الدراسات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر، وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة، نفذتها مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، لضمان صحة وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات.

توجيهات محافظ البحيرة بشأن الامتحانات

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2020/2021 للشهادة الإعدادية العامة، وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لحسن سيرها واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مع التأكيد على وسائل التهوية والإضاءة الكافية داخل اللجان والالتزام بكافة القرارات الوزارية بدخول الطلاب للجان من خلال طابور متباعد وتوزيع الكمامات وتوافر المطهرات الكافية وإجراء المسح الحراري والتعقيم.

وشهدت الامتحانات في يومها السادس والأخير، والتي أدى بها الطلاب الامتحان في مادة الدراسات، انتظام سير الامتحانات دون أي مشكلات، ولم تتلق غرف العمليات الفرعية والغرفة المركزية أي شكاوى.

أعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات في البحيرة

يذكر أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 1-7 يونيو الجاري، بلغ 103 الف و 803 طالب وطالبة، أدوا الامتحانات في 606 لجنة بالإدارات التعليمية الثمانى عشر، كما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية المهنية 5685 طالب وطالبة داخل 36 لجنة، ومن ذوى الاحتياجات الخاصة 39 طالب وطالبة داخل 5 لجنة وبلغت نسبة حضور الطلبة والطالبات اللذين أدوا الامتحان اليوم فى مادة الدرسات بنسبة حضور 99.41%.