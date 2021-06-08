وكيل «تعليم بوسعيد» يطمئن على طالب في لجنة امتحانية خاصة

اطمأن الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بالأمس، على أحد طلاب الشهادة الإعدادية أثناء أدائه امتحان اللغة العربية في لجنة خاصة، أمس، داخل لجنة مدرسة العبور الإعدادية للبنين وذلك برفقة علاء الدسوقي مدير عام إدارة التعليم العام.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء بالأمس، وسط تباين في الآراء ما بين صعوبة الامتحان بالكامل أو بعض الأسئلة فيه، وأن باقي الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط بإجمالي 11852 طالبا وطالبة الامتحان مقيدين بالصف الثالث الإعدادي، موزعين على 65 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة بواقع 14 طالبا بكل لجنة لضمان التباعد الاجتماعي ضمن إجراءات مديرية التربية والتعليم ببورسعيد للوقاية من فيروس كورونا.

باهي: الهدف رفع الروح المعنوية للطالب

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية تعليم بورسعيد، دائما ما يولي جميع الطلاب الاهتمام والتقدير دون تمييز، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من الزيارة هو رفع الروح المعنوية وتوفير المناخ النفسي للطالب وحثه على استكمال الامتحانات بعزيمة وإصرار.

وأشار باهي إلى أن 164 طالبا بمدرسة العبور الإعدادية للبنين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة المناخ الابتدائية موزعين، على 12 لجنة فرعية وذلك لتقليص عدد الطلاب داخل اللجان إلى 14 طالبا فقط ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

باهي: غرفة عمليات تتابع الامتحانات ولا يوجد مشاكل

من جانب آخر، أكد الدكتور نبوى باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن غرفة العمليات التي شكلتها مديرية التربية والتعليم ببورسعيد لم ترصد مشكلات تعكر صفو العملية الامتحانية.

وأوضح أنه تفقد الأمس، لجنة مدرسة الملك فيصل الإعدادية للبنات لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية، وذلك برفقة علاء الدسوقي مدير عام إدارة التعليم العام.