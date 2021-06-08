«ثروت» بدأ مشروعه بـ500 جنيه وبعد شهرين افتتح محل.. «عملها إزاي؟»

رغم صغر سنه إلا أنه استطاع أن يثبت ذاته ويحفر اسمه بحروف من نور في رحلة الكفاح والعزيمة التي بدأت منذ الصغر، لم يكن قد تخطى سنه 10 سنوات حتى بدأ محمد، ابن محافظة الأقصر، العمل في العديد من الحِرف كانت بدايتها من داخل إحدى الورش الصغيرة، حيث عمل نجارا، لكنه قرر أن يبدأ مشروعه الخاص ولم يكن قد تجاوز سن الـ20، بدأ حينئذ برأس مال لا يتخطى الـ 500 جنيه، حيث كان يبيع السندوتشات والكريب على عربة مأكولات لينتهي الأمر بافتتاح محلين بمساعدة شركائه.

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يروى «محمد ثروت»، 22 عامًا، خريج المدرسة الفندقية ابن إسنا محافظة الأقصر قصته لـ«الوطن»، قائلاً: «بدأت العمل مبكراً في سن صغير لم يتجاوز الـ 10 سنوات لتتوالى المهن فيما بعد»، متابعا: «لم أترك حرفة إلا وعملت بها، وللأسف لم تسمح ظروفي المادية باستكمال دراستي الجامعية».

وأوضح قائلاً: «عملت بالعديد من الحرف كنجار، حداد وصبي ميكانيكي، خياط، سباكة وسيرفس في نوادي منتجعات سياحية» متابعا: «لم أمتلك خلفية سياحية قبل دراستي الفندقية، وبعد الدراسة قررت التخصص في مشروع من مشاريع الطهي والمطاعم فمنذ أن كنت صغيرا وتمنيت أن أكون صاحب مشروع يوم ما، وبعد الدراسة أحببت المطبخ كثيراً لذا ذهبت للعمل في هذا المجال بمدينة مرسى مطروح».

ولفت محمد إلى دعم والديه له في كل خطوات حياته، مشيرا إلى بدايته مسيرة العمل منذ سن الـ 10 سنوات حيث كانت أول مهنة له نجار بورشة أحد المعارف، وبمرور السنوات غيَّر الحرفة إلى حدادة وميكانيكي، ورغم حبه للمهنة الأخيرة إلا أنه تركها لكونها مضرة بالعين.

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ويروى «ثروت» تفاصيل أول مشروع له برأس مال 500 جنيه قائلاً: «قمت باستئجار عربة في قاعة بأحد الأندية لبيع سندوتشات وفطير، وقد كان أول مشروع أقوم بافتتاحه وعمري لم يكن قد تخطى الـ20 عاما، وبعد مرور شهرين قمت بافتتاح محل صغير لبيع المأكولات مع شريك كنت أصنع به سندوتشات الكريب والبيتزا والمكرونة والوفل وطواجن النوتيلا وأراد الله أن يكرمني لأقوم بافتتاح المحل الثاني».

ووجه ثروت رسالته للشباب قائلاً: «خليك مقتنع إن ربنا مش بينسى حد ودائماً خلى سقف طموحك لا حدود له وربنا عمره ما بينسى مجتهد ويقف معه»، ويحلم ثروت بافتتاح أكثر من محل يقدم العديد من الأصناف من المأكولات والمشروبات، مشيراً إلى مواجهته صعوبات تتمثل في ارتفاع قيمة الإيجار للمحلات.

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