«مصر للطيران» تسير 50 رحلة جوية غدا على متنها أكثر من 4 آلاف راكب

تسير مصر للطيران، غداً الثلاثاء، 50 رحلة جوية بمعدل 37 رحلة دولية إلى كل من: «ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحة، دوالا، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، دبي، روما، إسطنبول، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميلانو، البحرين، بيروت، الشارقة، أديس أبابا، جوهانسبرج، إربيل، الخرطوم»، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف 238 راكبًا.