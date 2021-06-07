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«مصر للطيران» تسير 50 رحلة جوية غدا على متنها أكثر من 4 آلاف راكب

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الوطن
03:58 م | الإثنين 07 يونيو 2021
مصر للطيران

مصر للطيران

تسير مصر للطيران، غداً الثلاثاء، 50 رحلة جوية بمعدل 37 رحلة دولية إلى كل من: «ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحة، دوالا، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، دبي، روما، إسطنبول، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميلانو، البحرين، بيروت، الشارقة، أديس أبابا، جوهانسبرج، إربيل، الخرطوم»، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف 238 راكبًا.

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