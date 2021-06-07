وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي «السخنة - مطروح»

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم، جولة تفقدية بدأت بتفقد المشروع من غرب النيل من تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي، وصولًا إلى تقاطعه مع طريق الفيوم الصحراوي بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يتم تنفيذ الأعمال بمحطة حدائق أكتوبر التي ستكون محطة مركزية تبادلية مع خط القطار الكهربائى السريع «أكتوبر - أسوان».

رافق وزير النقل كل من؛ رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، قيادات هيئة الأنفاق، استشاري المشروع، والشركات المنفذة لمشروع قطار «العين السخنة، العلمين الجديدة، ومرسى مطروح».

ووجه الوزير بضرورة ربط هذه المحطه التبادلية مع وسائل النقل الاخرى مثل قطاع مونوريل السادس من أكتوبر وجميع مواقف وسائل النقل الجماعي المتواجدة بمحافظه الجيزة ومدينه السادس من أكتوبر وزايد.

كما تفقد محطة سفنكس، حيث التقى قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة سفنكس، واطلع على المخطط العام للمدينة، وطرق ربط المحطة مع كل من مطار سفنكس ومدينة الشيخ زايد وامتدادها، مشيدًا بالتنسيق القائم بين أجهزة وزارتي النقل والإسكان.

وتفقد وزير النقل، باقي قطاعات المشروع حتى محطة السادات، وخلال تفقده موقع المحطه التي تقع غرب طريق الإسكندرية الصحراوي أمام مدينة السادات، التقى المواطن الدكتور محمد سعد الدين، والتي جاءت المحطة في نطاق المزرعة الخاص به، حيث فاجئ المواطن «الوزير» بتبرعه بإجمالي المساحة التي ستنشأ عليها المحطة والطريق الرابط بين المحطة و طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وأوضح الوزير، أن هذا يأتي في إطار حبه لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تشهد مصر في عهده مشروعات ضخمة تخدم كافة المواطنين، وأثنى على ما قام به المواطن، وقدم له الشكر على مشاركته في هذا المشروع القومي العملاق، مؤكدا ان هذا المواطن مثالًا يحتذى به وهو مواطن مصري محب لبلده.

وأكد أن كافة الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، فضلًا عن الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا الفرنسي.

ولفت وزير النقل، إلى أن السرعة التصميمية لقطارات مشروع «السخنة - مطروح» تبلغ 250 كم /ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات 230 كم/الساعة، وسرعة القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة، وسرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كم /ساعة، مضيفًا أن المشروع يشمل 21 محطة منها 9 محطات للقطار السريع، و12 محطة إقليمية بطول حوالي 600 كم.

وشدد خلال جولته، على ضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة؛ للانتهاء من المشروع وفقا للتوقيت المخطط، خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي ستنفذ، وستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات بمصر.

وأكد أن مشروع القطار السريع سيساهم في تقليل الأزدحام المرورى وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على إحتواء الزحف العمراني، مشيرًا إلى أن تنفيذ خط قطار كهربائى سريع «ركاب & بضائع» يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة، سيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة، بشبكة سكك حديدية؛ لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

وتابع وزير النقل، أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية، بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليًا، سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أن المشروع سيساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية أو الزراعية المار بها لنقل المنتجات منها أو نقل الخامات إليها.