تحرك برلماني عاجل بشأن امتحانات الثانوية العامة و«النواب» يطالب بحصر المدارس

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد بدوي، استعدادات وزارة التربية والتعليم، لإجراء امتحانات الثانوية العامة 2021، وطالبت اللجنة في تحرك عاجل منها، بضرورة توصيل لخدمة الإنترنت فائق السرعة، «الفايبر» للمدارس الثانوية التي لم تصلها الخدمة، وذلك استعدادا لإجراء امتحانات الثانوية العامة.

كما طالبت اللجنة وزارة التربية والتعليم، بضرورة حصر المدارس الثانوية التي لم يصلها خدمة «الفايبر»، للتنسيق على الفور، بين وزارتي الاتصالات والتعليم، وسرعة توصيل الفايبر لباقي المدارس، حسب حصر وزارة التعليم، وجاء ذلك بحضور مسئولي الشركة المصرية للاتصالات.

امتحانات الثانوية العامة 2021

وأعلن الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن الشركة مستعدة فورا لتركيب الفايبر لباقي المدارس، بمجرد إخطار وزارة التعليم بهذه المدارس.

الاتصالات تبحث استعدادات الثانوية العامة

وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد أن امتحانات الثانوية العامة جرى السيطرة عليها إلكترونيا، من خلال شبكات جيدة وخوادم، كما أنه تم اختبار هذه الشبكات خلال 3 امتحانات سابقة، تم إجراؤها الفترة الأخيرة لطلاب الثانوية العامة.

وأوضح، وزير الاتصالات أن الخوادم وشبكات الإنترنت، أثبتت نجاحها خلال الفترة الأخيرة، كما أن شبكات الانترنت مؤهلة لإجراء امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف وزير الاتصالات، أنه تيسيرًا على الطلاب، قرر وزير التربية التعليم، إجراء امتحان الثانوية العامة هذا العام إلكترونيًا من خلال «التابلت»، بجانب وجود نسخة ورقية.

من جانبه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد في تصريحات سابقة، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021، التي ستعقد يوم 10 يوليو المقبل، ستكون ورقيا وإلكترونيا، بلجان مراقبة بالمدارس، وأشار إلى أنّه سيتم تسليم أرقام الجلوس للطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنّ أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة سيتم تصحيحها إلكترونيا سواء الورقي أو إجابات التابلت، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.