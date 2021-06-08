حظك اليوم الثلاثاء 8-6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

دائمًا ما يتابع المهتمون بعلم الأبراج، الحظ اليومي الخاص بهم، لمعرفة ما سيقدم عليه في يومه من أحداث، وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات، وهي الأبراج الترابية، النارية، المائية، والهوائية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، ومن المهم أن تنجز أعمالك بدون تسرع تجنبا للخطأ والخسارة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تنجز أعمالك بدون تسرع تجنبا للخطأ والخسارة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمنحك ذلك روحا ابتكارية وتميزا في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تجد نفسك اليوم مليئا بالطاقة والرغبة في التواصل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك بالتحفظ وعدم الإعلان عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم مشاعر الإحباط ولا تدعها تسيطر عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر يتناغم مع نبتون ويدفعك ذلك للتركيز على أعمالك وعلى القيام بتعديلات خاصة بمشاريعك المستقبلية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب، ويجعلك تميل للجدال ولمناقشة بعض الأفكار مع الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل السلبي.. ابتعد اليوم عن المخاطر والمغامرات المالية و احرص على الاستقامة كي لا تؤخذ عليك أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتروي وضبط النفس والصبر أمام أي خلاف مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالشجاعة والجرأة ويدفعك اليوم نحو كل جديد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تساعدك الأفلاك أن تكون أكثر تفهما للمشاعر الخافية لدى من يهمك أمرهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذرء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يجعلك أكثر تنظيما واعتناءً بأعمالك وبإدارة ما تملك من مال.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل المدخرات يجعلك أكثر تنظيما واعتناءً بأعمالك وبإدارة ما تملك من مال.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يصيبك بالتشوش، ومع ذلك تتغلب على كل الضغوط إذا قاومت ميلك للتوتر والاندفاع.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تكون اليوم بحاجة لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تميل اليوم نحو الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة في عملك وقد تخدمك تطورات مهنية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة الإيجابي يدفعك لتتحرك اليوم بكل حيوية وديناميكية ونشاط وتفاؤل وتؤثر في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تعمل اليوم على تقوية مركزك وتبدو شامخا مثل مَلِك واثق الخطى.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب مما يجعل الآخرين يشعرون بقيمتك خاصة إذا شعرت أنت بهم وتفهمت مواقفهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. اهدأ ولا تظهر تذمرا أمام أي تسويف لأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر وأورانوس معاكسان وعليك أن تدير المشاكل العاطفية والعائلية بهدوء وحكمة، ولا تعاند.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يساعدك أن تجذب إليك الكثيرين، استفد من ذلك

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات ويجعلك ذلك تفكر جيدا وتكسب الإعجاب وتعيش حياة أسعد.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.