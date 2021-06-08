حظك اليوم الثلاثاء 8-6-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء بأنّه يخدم الآخرين بشكل كبير على خلاف باقي الأبراج، إذ يساعدهم دون أي تردد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالشجاعة والجرأة ويدفعك اليوم نحو كل جديد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تساعدك الأفلاك أن تكون أكثر تفهما للمشاعر الخافية لدى من يهمك أمرهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذرء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.