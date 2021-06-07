محامِ مالك شقة الزمالك: موكلي ورث جميع مقتنياتها عن والده الباشا

أكد طارق جميل سعيد، محامِ مالك شقة الزمالك، أن موكله نجل «عبد الفتاح باشا حسن»، الذي شغل مناصب وزير العدل والزراعة والأوقاف والداخلية طوال عهد الملك فاروق، وبالتالي فهو من أسرة عريقة ومحترمة ورجل شريف يهوى اقتناء تلك الأشياء لأنها ليست جريمة، وحصل على جميع المقتنيات من القنوات الشرعية.

وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حيازته لتلك المحتويات لا تعد جريمة لأنه ورث العديد من النياشين عن طريق أجداده واللوحات التي ادعوا أنها أثرية تعود للعصور الأوربية، وحصل على معظمها من مزادات رسمية داخل الدولة وحيازتها ليست جريمة وتمت بطريقة مشروعة.

وأضاف، أن أصل النزاع، هو حكم قضائي على نجله، والشقة التي دخلوها هي ملك لوالده وليست لابنه، وتم كسر محل لوالدته يقع أسفل العمارة، به أنتيكات للبيع، وتشميع الشقة وفرز ما بداخل المحل: «المحل أنتيكا، موقوف نشاطه لأن زوجته المستشار متواجدة في الكويت، ولا يجوز تطبيق هذا لأن ما بداخل الشقة مقتنيات وليست أثرا والفرق كبير جدًا بين الاتنين».