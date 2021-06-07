عاجل.. محكمة الإسكندرية تحيل أوراق «الأستورجي» قاتل أمه للمفتي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، بإحالة اوراق المتهم «أشرف ع. ع.»، استورجي موبيليا، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل والدته، صدر الحكم بعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد حافظ، وسكرتير الجنايات، خميس قمر.

وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، بإحالة المتهم البالغ من العمر 33 سنة، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليه النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة.

واعترف المتهم، خلال التحقيقات التى أجرتها النيابة، بأنه أقدم على قتل والدته بسبب سابقة حدوث مشادة بينهما، لكثرة حثها له على ضرورة العمل، بدلاً من أن تنفق هي عليه وعلى أبنائه المقيمين برفقة طليقته، ما أثار حفيظته فخنقها، ولدى محاولتها الاستغاثة، وضع كيساً بلاستيكياً حول رأسها، وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، ثم قام بتغطية جثتها بملاءة ووضعها داخل الكنبة.

وأكد المتهم أنه في اليوم التالي عقب شعوره بانبعاث رائحة الجثة، أبلغ أشقاءه بغيابها عن المنزل، وجمع متعلقاته واستولى على هاتفها المحمول، وهرب، وبعد إلقاء القبض عليه، وبإرشاده تم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.