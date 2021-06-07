10 معلومات عن كسوف الشمس الحلقي: لن يرى في مصر والمنطقة العربية

يشهد يوم الخميس المقبل، ظاهرة كسوف الشمس، تعرف بـ «كسوف الشمس الحلقي»، ويتفق توقيت وسط هذا الكسوف، مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1442هـ، حسبما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ويكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض، بحيث لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل، فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم، ولذلك يُسمى بالكسوف الحلقي، وأن الكسوف الحلقي التالي، يكون في 14 أكتوبر المقبل 2023.

كسوف الشمس الحلقي

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريح له، إنه يشرق القمر ويغرب الشمس في نفس الوقت تقريبا، لذلك فإن القمر لن يكون مرئيا طوال الليل في السماء.

كسوف الشمس في مصر

ويستعرض التقرير التالي، أبرز 10 معلومات عن كسوف الشمس الحلقي المقرر حدوثه، الخميس المقبل، وهي :

1- يمكن رؤيته في جميع مراحله في «شمال كندا وأقصى الشمال الشرقي لروسيا وجرين لاند».

2- لن يرى هذا الكسوف في مصر أو المنطقة العربية بالكامل.

3- يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته، مدة قدرها أربع ساعات وتسع وخمسون دقيقة تقريبًا.

4- عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر نحو 94% من كامل قرص الشمس.

5- يُغطي الكسوف الحلقي مساحة عرضها 527.1 كم، وسيستغرق 3 دقائق و51 ثانية.

توقيتات الظاهرة

6- بداية الكسوف الجزئي 10:12:15

7- بداية الكسوف الحلقي 11:49:43

8 - ذروة الكسوف الحلقي 12:41:51

9 - نهاية الكسوف الحلقي 13:33:45

10 - نهاية الكسوف 15:11:16

وباختفاء القمر الذي لن يكون مرئيا، يوم الخميس المقبل 10 يوني،و فإن هذا الوقت يعد الأفضل في الشهر، لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة، مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.