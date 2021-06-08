حظك اليوم الثلاثاء 8-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يحرص مواليد برج الدلو على مساعدة الآخرين وتقديم يد العون لغيرهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، اهدأ ولا تظهر تذمرا أمام أي تسويف لأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر وأورانوس معاكسان وعليك أن تدير المشاكل العاطفية والعائلية بهدوء وحكمة، ولا تعاند.

مشاهير برج الدلو

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.