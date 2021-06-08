خطة الدولة للقضاء على الذبح خارج المجازر

اتخذت الحكومة متمثلة في وزارتي التنمية المحلية والزراعة عدة خطوات في إطار خطة منع الذبح خارج المجازر وتشجيع الذبح داخل المجازر والحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء الآمنة بجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير منظومة العمل بالمجازر بجميع المحافظات فى إطار المشروع القومى لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية، وتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر وتجريم أعمال الذبح بالشوارع.

رصدت «الوطن» الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم الذبح داخل المجازر بكل المحافظات وهى كالتالي..

- رفع كفاءة المجازر على مستوى المحافظات عبر 3 مراحل بالتعاون مع وزارتي الزراعة والإسكان.

- العمل على تطوير 600 مجزر حكومي في إطار خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية.

- المرحلة الأولى تشمل تطوير 147 مجرزاً بتمويل من الوزارة على 3 مراحل.

-التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة لمتابعة العمل وتحديد الأولويات.

-الاستعانة بالجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان للإشراف على أعمال التطوير.

-التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستيفاء متطلباتها في السلامة الغذائية.

-العمل على تطوير ورفع كفاءة 47 مجزرا خلال المرحلة العاجلة بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه.

-اتباع كل الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بالمجازر.

-دراسة إيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة.

-الارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن.

-العمل على توفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.

-العمل على ادخال احدث النظم التكنولوجية وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة فى المراكز والقرى.

-تكثيف الأعمال الجارية والانتهاء من المجازر فى التوقيتات الزمنية المحددة.

-التأكيد على نماذج إدارة وتشغيل وصيانة المجازر فيما يخص المعدات والآلات الفنية وتوفير الأطقم الفنية المدربة والمؤهلة للعمل داخل المجازر.

-العمل على الاستفادة من كل المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.