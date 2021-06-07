كل ما تريد معرفته عن جواز سفر كورونا «فيديو»

أصدرت الحكومة المغربية جواز سفر يمكن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا تحميله، عبر الموقع الإلكتروني «لقاح كورونا»، ويسمى بـ«الجواز التلقيحي»، بدءا من اليوم الإثنين، لتكون بذلك أول دولة عربية تصدر جواز سفر كورونا، وفقا لما جاء في موقع «عكاظ».

وذكرت الحكومة المغربية في بيان أن «جواز سفر كورونا يعد وثيقة رسمية، آمنة ومعترف بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى الحصول على وثيقة إضافية، بالتجوال في جميع أنحاء المغرب دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذلك السفر إلى الخارج».

الحكومة المغربية: جواز سفر كورونا يعد وثيقة رسمية آمنة ومعترفا بها

وأضاف البيان أنه يمكن تحميل «جواز سفر كورونا»، الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة «code QR»، ويمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صورة إلكترونية، يمكن عرضها على هاتف ذكي، ويمكن أيضا سحبه، في شكل ورقي، لدى السلطات التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعني.

وأعلن فولفانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي، أنه سيتم العمل بجواز كورونا الأخضر في النمسا، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، على أن يتم تعميمه فى جميع دول الاتحاد الأوروبي، أول يوليو المقبل.

وزير الصحة النمساوي: جواز سفر كورونا سيثبت حالة الفرد وفق المستويات الثلاثة

وقال موكشتاين، في تصريحات اليوم الإثنين «إن الجواز سيثبت حالة الفرد وفق المستويات الثلاثة، وهي تلقى اللقاح، أو التعافي من الفيروس، أو إجراء فحص طبي حديث».

وأشار إلى أنه من المقرر أن يوافق أعضاء البرلمان الأوروبي، غدا الثلاثاء، على آلية عمل الجواز الجديد والرموز التي يتضمنها، موضحا أن الجواز الأخضر سيجعل السفر داخل أوروبا أسهل بكثير مرة أخرى.

وأضاف أن الجواز الجديد سينتشر تدريجيا، وسيكون هذا الإثبات ساري المفعول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من يوليو المقبل، منوها بإتاحة استخدام الجواز رقميا على الهاتف المحمول أو البطاقة الصحية الإلكترونية.

وفي مايو الماضي اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، على التفاصيل النهائية لإطلاق جواز سفر كورونا والقوانين المتعلقة به، وسيتم إطلاقه في آخر شهر يونيو.

وتضمنت الاتفاقية؛ أن تكون لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي الصلاحية لفرض ما تراه من قوانين حجر وفحوصات وخلافه فيما يتعلق بفيروس كورونا، بدلًا من الاتفاق على سياسة موحدة في هذا الشأن.

وسيتم تطبيق جواز سفر كورونا في جميع دول الاتحاد الأوروبي بدءًا من 26 يونيو، للتخفيف من قيود كورونا الحالية وفتح البلاد بطريقة منظمة ومنضبطة.

وسميت الوثيقة «الجواز الأخضر»، وسيحتوي على معلومات عن التطعيم الذي أخذه الشخص صاحب الجواز، وأي معلومات أخرى ذات علاقة، كأن يكون لديه أجسام مضادة لكورونا، أو سبق له وأن أصيب بالفيروس.

الاتحاد الأوروبي: نحضر لجواز سفر كورونا منذ فترة

الاتفاق على الجواز لم يكن مفاجئا، بل كانت دول الاتحاد الأوروبي تحضر له منذ فترة، ولكن كانت هناك خلافات بين دول الاتحاد حول بعض الجزئيات المتعلقة بالتنظيمات والقوانين المصاحبة للجواز الأخضر.

ومن بين هذه الخلافات تطبيق قوانين موحدة للحجر الصحي وفحوصات كورونا وغيرها، للقادمين إلى الاتحاد الأوروبي، أو ترك ذلك لكل دولة لتقرره كما تشاء، واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في النهاية على المقترح الثاني.

وسبب الخلاف هو أن دول الاتحاد الأوروبي تتشارك في تكاليف الاتحاد ككل، واختلاف الإجراءات يعني اختلاف التكاليف من دولة لأخرى، وهذا ما كان يراه البعض أمرا غير عادل.