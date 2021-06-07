انهيار أرضي يبتلع سيارات أمام مستشفى في القدس «فيديو»

وثقت كاميرات المراقبة، اليوم، لحظة انهيار أرضي، ابتلع بعض المركبات في موقف للسيارات، تابع لمستشفى «شعاري تصيدق» الإسرائيلي في القدس المحتلة، حيث أن الانهيار ابتلع أكثر من سيارة، حسبما ورد في تقرير تليفزيوني عرضته قناة «العربية».

ويعمل 8 طواقم من الإطفاء والإنقاذ في الموقع، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وتجري عمليات البحث لتحديد مكان الأشخاص المحاصرين أو الضحايا، وكذلك تحديد موقع المركبات التي يشتبه في دفنها، وتم الإعلان عن خطورة المنطقة، وطالبت الشرطة الإسرائيلية بالابتعاد عن المكان، خشية انهيار المزيد من الأجزاء في ساحة انتظار السيارات.

بالإضافة إلى ذلك، يجري رجال الإطفاء وأفراد الإنقاذ من وحدة الإنقاذ الخاصة في منطقة القدس، مسح باستخدام أنظمة مخصصة في منطقة المجرى، لاستبعاد وجود أشخاص محاصرين محتملين.

وفي الوقت ذاته، أغلقت الشرطة عصر اليوم، شارع هيلل في مدينة القدس، بعد انهيار أرضية محل تجاري على موقف أرضي، الشرطة وصلت للمكان، وأغلقت الشارع من أجل فتح المجال أمام قوات الإنقاذ بالعمل، وبحسب معلومات الشرطة، لم يبلغ عن إصابات حتى الآن، كما تطلب الشرطة من السائقين استعمال طرق بديلة.

وعملت 6 طواقم إطفاء وإنقاذ على معالجة انهيار أرضية محل تجاري على سقف موقف سيارات في شارع «هيلل» بمركز مدينة القدس، طواقم الاطفاء والانقاذ تعمل على معالجة الحاصل، إلى جانب التأكد من عدم وجود عالقين ومصابين، وحتى هذه اللحظة لم تسجل إصابات.