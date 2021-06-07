هروب جنود أمريكيين من مدرعة بعد أن اقتحمها حيوان «راكون»

في لقطة طريفة، التقطت عدسات الكاميرات لحظة فرار جنود أمريكيين بشكل هستيري، من حيوان «الراكون» الذي وجد طريقه إلى داخل مدرعة عسكرية، حيث تُظهر اللقطات التي عرضتها قناة «العربية» جنودًا يفرون من السيارة ويصرخون بينما يطاردهم الحيوان الصغير، لا يزال من غير الواضح كيف وجد الراكون نفسه داخل المدرعة.

ويُظهر الفيديو عناصر من الجيش الأمريكي داخل مدرعة، بينما ينتظر آخر في الخارج، ويظهر في الفيديو أحد الجنود الأمريكيين يصرخ، ثم شرعوا في الجري وهم يصرخون بين السيارات، بينما يلاحقهم الراكون، ولم يتضح مكان تصوير الفيديو بالتحديد.

الراكون حيوان ثدي، من آكلي اللحوم يستوطن أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة وجنوب كندا، كما أن كلمة راكون في لغة سكان أمريكا الشمالية الأصليين تعني الحيوان الذي يدلك بيديه، وللراكون وجه يشبه وجه الثعلب وجسم يشبه القط السمين وتضم هذه الفصيلة 17 نوعا يعيش في أمريكا الشمالية و نوعان في آسيا.

ويتمتع الراكون بجسم قصير ممتلئ، يبلغ طوله حوالي متر تقريبا، متضمنا ذيله كثيف الشعر، الذي يشكل حولي 40 سنتيمتر من إجمالي الجسم، وتلتف حول هذا الذيل الطويل سبع دوائر من الفراء الأسود الناعم، ويتراوح وزنه من 2 إلى 12 كيلوجرام.

ويمتلك الراكون مهارة فائقة على تسلق الأشجار، كما يتمتع بالمهارة نفسها في السباحة، لذلك يفضل العيش على الأشجار بالقرب من البحيرات والعيون المائية في الغابات القريبة من المدن، وعادة ما يقضي معظم أيام الشتاء في أوكار خاصة.