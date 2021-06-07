الأرصاد تكشف عن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري: تصل إلى 43

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع الجاري حتى يوم السبت الموافق 12 يونيو 2021، لافتة إلى وجود ارتفاع شديد في درجات الحرارة في بعض المناطق بمحافظات الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان لها، أن غدا يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات أبرز درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة والظواهر الجوية.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الثلاثاء الموافق 8 يونيو:

القاهرة والوجه البحري: 34 درجة

السواحل الشمالية: 29 درجة

جنوب سيناء: 36 درجة

شمال الصعيد: 35 درجة

جنوب الصعيد: 41 درجة

حالة الطقس الأربعاء الموافق 9 يونيو:

القاهرة والوجه البحري: 37 درجة

السواحل الشمالية: 32 درجة

جنوب سيناء: 38 درجة

شمال الصعيد: 40 درجة

جنوب الصعيد: 42 درجة

حالة الطقس الخميس 10 يونيو:

القاهرة والوجه البحري: 38 درجة

السواحل الشمالية: 30 درجة

جنوب سيناء: 38 درجة

شمال الصعيد: 40 درجة

جنوب الصعيد: 43 درجة

حالة الطقس الجمعة 11 يونيو:

القاهرة والوجه البحري: 35 درجة

السواحل الشمالية: 28 درجة

جنوب سيناء: 37 درجة

شمال الصعيد: 38 درجة

جنوب الصعيد: 44 درجة

السبت 12 يونيو:

القاهرة والوجه البحري: 35 درجة

السواحل الشمالية: 29 درجة

جنوب سيناء: 38 درجة

شمال الصعيد: 39 درجة

جنوب الصعيد: 44 درجة

الظواهر الجوية

وسيسود خلال الأيام المقبلة، حالة من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60: 70 كم في الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 أمتار.

وأضافت الأرصاد، أن بداية الأسبوع المقبل يسود طقس لطيف حيث تصل الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 33 درجة مئوية، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.