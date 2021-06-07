رئيس قسم الصدر بطب الفيوم: المسحات والإشاعات ليست كافية لاكتشاف كورونا

أكد الدكتور شريف رفعت، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب بجامعة الفيوم، أن فيروس «كورونا» لن ينتهي في الوقت الحالي، والحل يكمن في التعايش، موضحا أن كل المشاهدات تشير إلى وجود سلالات مختلفة من الفيروس وليس سلالة واحدة، مشيرا إلى أن الاعتماد على المسحات والإشاعات غير كافٍ للتشخيص والأساس هو الأعراض.

وقال الدكتور شريف رفعت، أن الخدمة الصحية المقدمة في مصر تفوق العديد من دول العالم الأول والثاني بشأن طرق الوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنه يجب التعايش مع هذا الفيروس، وهو ما جعل العديد من دول العالم ترفع القيود المفروضة وتبدأ التعايش مع كورونا، مشيرا إلى أنه من أكثر الأشياء التي تجعل المناعة تضعف بشكل كبير ، القلق والضغط المتزايد، موضحا ضرورة الإكثار من تناول السوائل والفيتامينات للوقاية من الفيروس.

وأوضح الدكتور شريف رفعت، أن هناك أنواعا مختلفة من اللقاحات، ولكنها جميعها لن تغني عن الإجراءات الاحترازية، مؤكدا على أن فيروس كورونا ليس جديدا، ولكن طريقته الحالية وانتشاره بشكل واسع بين دول العالم جعله فيروسا مستجدا وليس جديدا، وأضاف: «أزمة فيروس كورونا الحالي تكمن في أن تأثيره أصبح على العالم أجمع وليس على دولة معينة، وانتشاره يتم بشكل سريع للغاية، رغم أن كورونا من أضعف الفيروسات المتواجدة».

ويعد الأستاذ الدكتور شريف رفعت أحد الكوادر الطبية المرموقة ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم، إذ يعد واحدا من الأطباء المتميزين وذوى الكفاءة العالية، ويتمتع بتاريخ مهني مشرف، وبجانب عمله حيث يشغل منصب أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة الفيوم، يمارس دوره المجتمعي والتوعوي من خلال نشر الثقافة الطبية عبر وسائل الإعلام، وساهم الدكتور شريف رفعت في العديد من المشاركات والمراجعات والإشراف ومناقشة الرسائل العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراة والأبحاث العلمية بقسم الأمراض الصدرية بكليات الطب، والتدريس وتدريب الأطباء والنواب بمستشفيات كلية الطب جامعة الفيوم وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمشاركة والإشراف على مستشفيات العزل بكلية طب جامعة الفيوم.