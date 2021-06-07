السكك الحديدية: «بنعمل سكة جديدة ومولات تجارية في المحطات»

قال المهندس حسين الرشيدي، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن السكك الحديدية في مصر تعتبر هي نهر النيل الثاني، وشريان الحياة بها، مضيفا «احنا بنعمل سكة حديد جديدة، خاصة في البنية التحتية مثل المحطات والأرصفة، وسيكون في المحطات مولات تجارية وتجهيزات على أعلى مستوى».

وأضاف «الحديدي»، في تصريحات لقناة «Extra News» الفضائية، الاثنين، أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإنهم يتابعون تدريب العنصر البشري، مع عدم التهاون في أي خطأ من العناصر البشرية، كما يعملون على تطوير نظم الإشارات، ويعملون حاليا على 853 كيلومترا، في المسافة بين القاهرة والإسكندرية، وأسيوط، ونجع حمادي، ووفقا لتوجيهات الرئيس يتم إحكام السيطرة على القطارات.

وتابع نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أنهم طرحوا مناقصة عالمية لدخول نظام «إية تي سي إس ليفل 1»، وهو نظام التحكم الآلي في القطارات، مشددا على أنهم يعملون على الربط مع دول الجوار، كما يتم ربط الموانئ البحرية مع السكك الحديدية، ويعملون أيضا على تطوير خط «إمبابة – المناشي».

وشدد «الحديدي» على عدم السماح بعمل أي عربة ينتهي عمرها الافتراضي هذا العام، ووصل إلى الهيئة 385 عربة، من بين 1300 عربة، وهذا يعتبر إنجازا لم يتخيله أحد، بصفقة تعدت 20 مليار جنيه لشراء عربات مميزة ومكيفة، وستدخل الخدمة تباعا، ودخل الخدمة أيضا 110 جرار مزودين بالتحكم الآلي، وهذه صحوة غير عادية في السكك الحديدية.

في سياق منفصل، قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ تقليل حوادث القطارات ضرورة ملحة، وسيتم عمل طفرة كبيرة بمنظومة السكة الحديد قريبا، ورفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أنّه سيتم عمل حملات مفاجئة على العاملين لتحليل المخدرات لاستبعاد المدمنين: «لن أسمح بوجود مدمني المخدرات داخل منظومة السكة الحديد».