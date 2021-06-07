وزير التعليم العالي يكشف استعدادات الجامعات لامتحانات الطلاب «فيديو»

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، جامعة عين شمس، للاطمئنان على سير الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا مراعاتها فور دخول الحرم الجامعي، من خلال التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى ارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة.

وأضاف «عبد الغفار»، في تقرير عرضته شاشة «TeN»، أنه يجري قياس درجة الحرارة للطالب أيضًا، قبل دخول الامتحانات، وأثناء تواجدهم في اللجان، يتم التأكد من أنه لا يوجد أي طالب يحمل هاتف محمول، وإجراء الامتحانات في أماكن مفتوحة، أو التباعد الكبير بين الطلاب في الأماكن المغلقة، مؤكدًا أنه ما تم من إجراءات حسب ما اتفق عليه في المجلس الأعلى للجامعات، يتم تقديمة ومراقبته من إدارات الجامعات.

من ناحية أخرى، تحدث الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عن الاجراءات الاحترازية للطلاب قبل دخول الامتحانات، فذكر أن زمن الامتحانات اقتصر من 3 ساعات لـ ساعة ونصف على أقصى تقدير، «إحنا بنبدأ من 9 لـ 10 ونصف، ثم تطهير كامل على أعلى مستوى وبشركات خاصة لمدة نصف ساعة أو ساعة، ثم عمل الفترة الثانية».

وتابع: «هناك فترة أولى وثانية وثالثة ورابعة، حيث تم تقسيم امتحانات الطلاب لـ5 فترات، كل فترة ساعة ونصف ويتخللهم نصف ساعة إلى ساعة تطهير كامل للمبنى».