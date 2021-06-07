5 أنواع من الدعم يحصل عليها المستفيدون من الإسكان الاجتماعي

كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل 5 أنواع من الدعم يحصل عليها المستفيدون من مبادرات وإعلانات الإسكان الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية أجرتها «عبدالحميد»، مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الاثنين، وجاءت هذه الأنواع كالتالي:

1- الحصول على دعم نقدي من الدولة يُخصم من المقدم المفترض أن يدفعه المستفيد.

2- الحصول على دعم في سعر فائدة التمويل العقاري، حيث وصل سعر الفائدة إلى 5%، مع وجود مبادرة للتقسيط على 30 سنة بتمويل قدره 3% فقط.

3- المستفيد لا يتحمل فارق السعر في مواد البناء إذا ارتفعت هذه الأسعار أثناء عملية البناء.

4- المستفيد لا يدفع قيمة إدخال المرافق، وتتكفل الدولة بهذه العملية.

5- المستفيد لا يدفع ثمن الأرض، وتتحمله الدولة.

هذا، وكشفت «عبدالحميد»، أن السبع سنوات الماضية شهدت الكثير من الإنجازات الملموسة، ومنها بناء 505 ألف وحدة سكنية بتكلفة قدرها 83 مليار جنيه، وتسلم أكثر من 65 ألف أسرة وحداتهم السكنية، موضحة أن عدد المتقدمين كان مليون و350 ألف، واستفادوا بدعم نقدي من الدولة بقيمة 6 مليارات جنيه، وحصلوا على تمويل عقاري من البنوك، في حدود 37 مليار جنيه، والفترة المقبلة ستشهد تسليم المزيد من الوحدات.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وفرت نحو مليوني فرصة عمل، بشكل مباشر وغير مباشر، عملوا مع العديد من الشركات التابعة للقطاع الخاص، وهذا يساهم في تشغيل الشباب، كما أن ثقافة التمويل العقاري انتشرت، وبدأت مشروعات أخرى غير تابعة للدولة تعمل بالطريقة ذاتها، وبالتالي هذا يحرك قطاع العقارات، لافتة إلى أن هناك مبادرة جديدة بالتعاون مع البنك المركزي.