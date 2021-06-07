«قومي المرأة»: عهد السيسي شمل أكبر نسبة تعيينات للسيدات بمناصب قيادية

قالت الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة، إن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد تولي المرأة مناصب قيادية عديدة، شملت الوزيرات والمحافظات والنائبات والقاضيات، حيث يعمل الرئيس على تمكين المرأة على أرض الواقع بعد المناداة بحقوق كثيرة للمرأة.

المرأة المصرية حققت كثيرا من مطالبها في عهد السيسي

وأضافت «جبريل» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «ten» أنه لم تطبق مطالبة كثيرة طالبت بها المرأة إلا في عهد السيسي، الذي يرى أنها شريكة في المجتمع وتتمتع بالجدارة، لذا تم تعيين عدد كبير من الوزارات وكذلك مناصب المحافظات وتعيين السيدات كسكرتير عام وفي مناصب أخرى.

عدد النائبات في البرلمان كان حلما وأصبح حقيقة في عهد السيسي

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، أن عهد السيسي شهد تمثيل السيدات بنسبة كبيرة تحت قبة البرلمان، حيث وصلت الأرقام إلى أعداد غير مسبوقة كانت حلم في وقت مضى، لافتة إلى أن المرأة أصبحت تطالب بحقوقها في البرلمان وتعرض مشكلتها بكل جرأة في ظل اهتمام الرئيس بالنساء المهمشات والسيدات المعيلات، كما أن الرئيس مهتم بإصلاح المشكلات التي تخص الأسرة المصرية.

الرئيس نفذ كثيرا من المبادرات التي تدعم المرأة

وبيّنت عضو المجلس القومي للمرأة، أن الرئيس السيسي أظهر اهتماما بالمرأة من خلال توفير مبادرات تخص صحة المرأة، لافتة إلى أن الرئيس اهتم بدعم المشروعات الصغيرة، مبينة أن هذا التطور كبير في وقت كثير وهذا يشهد على اهتمام الرئيس الكبير بالمرأة.